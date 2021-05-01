Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 373 kişi vefat etti

Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları uzun süre sonra 30 binin altını gördü. 1 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2615’e semptomatik olmak üzere 28 bin 817 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 849 bin 408’e yükseldi. Vefat sayısı 373 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 81 bin 302’yle rekor kırdı. Vaka sayıları en son 28 Mart tarihinde 30 binin altını görmüştü.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 30 Nisan’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2673’ü semptomatik olmak üzere toplam 31 bin 891 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 394 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 131’i, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 820 bin 591’e yükseldi.