Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 373 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 30 Nisan’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2673’ü semptomatik olmak üzere toplam 31 bin 891 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 394 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 131’i, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 820 bin 591’e yükseldi.