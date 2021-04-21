Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 362 kişi vefat etti

Türkiye’de koronavirüs vefat sayısı bir rekor daha kırarak düne göre arttı. 21 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2932’si semptomatik olmak üzere 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 446 bin 591’e yükseldi. Vefat sayısı 362 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 52 bin 213 oldu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 21 Nisan’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2932’si semptomatik olmak üzere toplam 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 362 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 975’e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 446 bin 591’e yükseldi.