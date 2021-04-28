Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 341 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 28 Nisan’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2728’i semptomatik olmak üzere toplam 40 bin 444 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 341 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 398’i, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 751 bin 26’ya yükseldi.