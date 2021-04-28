Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 341 kişi vefat etti

Türkiye’de koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 28 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2728’i semptomatik olmak üzere 40 bin 444 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 751 bin 26’ya yükseldi. Vefat sayısı 341 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 45 bin 198 oldu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 28 Nisan’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2728’i semptomatik olmak üzere toplam 40 bin 444 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 341 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 398’i, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 751 bin 26’ya yükseldi.