Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 339 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 29 Nisan’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2715’i semptomatik olmak üzere toplam 37 bin 674 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 339 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 737’si, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 788 bin 700’e yükseldi.