Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 339 kişi vefat etti

Türkiye’de koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 29 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2715’i semptomatik olmak üzere 37 bin 674 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 788 bin 700’ü yükseldi. Vefat sayısı 339 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 43 bin 253 oldu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 29 Nisan’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2715’i semptomatik olmak üzere toplam 37 bin 674 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 339 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 737’si, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 788 bin 700’e yükseldi.