Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 281 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 8 Mayıs’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2178’i semptomatik olmak üzere toplam 18 bin 52 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 281 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 746’ya, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 16 bin 141’e yükseldi.