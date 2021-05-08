Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 281 kişi vefat etti

Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları bugün 20 binin altına düşerken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirttiği 5 bin hedefine de adım adım yaklaşılıyor. 8 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2178’i semptomatik olmak üzere 18 bin 52 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 16 bin 141’e yükseldi. Vefat sayısı 281 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 28 bin 896 oldu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 8 Mayıs’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2178’i semptomatik olmak üzere toplam 18 bin 52 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 281 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 746’ya, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 16 bin 141’e yükseldi.