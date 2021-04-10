Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti

Türkiye’de koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 10 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2497’si semptomatik olmak üzere 52 bin 676 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 798 bin 333’e yükseldi. Vefat sayısı 248 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 32 bin 539 oldu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 10 Nisan’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2497’si semptomatik olmak üzere toplam 52 bin 676 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 248 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 702’si, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 798 bin 333’e yükseldi.