Türkiye

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti

25 Ağustos 2020
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Türkiye‘de 24 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 6 bin 163’e yükseldi. Vaka sayısı ise 1502 artarak 261 bin 194’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. 25 Ağustos’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1502 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 24 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 163’e, toplam vaka sayısı ise 261 bin 194’e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 811 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 811 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 238 bin 795’e yükseldi. Toplam test sayısı 6 milyon 521 bin 640, ağır hasta sayısı 811, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4 oldu.


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