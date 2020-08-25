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Kartal, Devler Ligine tutunamadı

25 Ağustos 2020
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi, PAOK,

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Türk temsilcisi Beşiktaş, Yunan ekibi PAOK’a 3-1 mağlup oldu. Devler Ligi’ne bu turda veda eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundan devam edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, Selanik’te PAOK’a 3-1 mağlup oldu. Maçta ilk 30 dakikada 3-0 geriye düşen Beşiktaş’ın tek golü 37’da Larin’den geldi. PAOK’un gollerini 7 ve 24’te C.Tzolis ile 30’da D.Pelkas attı. 41.dakikada PAOK’un kazandığı penaltıda Beşiktaş kalecisi Ersin gole izin vermedi. Beşiktaş, yoluna Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’ndan devam edecek.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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