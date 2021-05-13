Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 238 kişi vefat etti

Türkiye, 5 bin vaka hedefine adım adım ilerliyor. Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 13 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1217’si semptomatik olmak üzere 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 83 bin 996’ya yükseldi. Vefat sayısı 238 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 55 bin 472 oldu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 13 Mayıs’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1217’si semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 238 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 59’a, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 83 bin 996’ya yükseldi.