Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 238 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 13 Mayıs’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1217’si semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 238 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 59’a, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 83 bin 996’ya yükseldi.