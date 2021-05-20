Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 207 kişi vefat etti

Türkiye’de koronavirüs vaka sayılarında umut verici düşüş yaşandı. 20 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 846’sı semptomatik olmak üzere 9 bin 385 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 160 bin 423’e yükseldi. Vefat sayısı 207 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 9 bin 271 oldu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 20 Mayıs’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 856’sı semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 385 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 207 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 626’ya, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 160 bin 423’e yükseldi.