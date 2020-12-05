Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 31 bin 896 yeni vaka tespit edildi

Türkiye’de koronavirüs salgınında günlük vefat sayısı yine rekor kırdı. 5 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 6 bin 128’i semptomatik olmak üzere toplam 31 bin 896 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam hasta sayısı 533 bin 198 oldu. Vefat sayısı ise 196 artarak 14 bin 705’e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 5 Aralık’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 128’i semptomatik olmak üzere toplam 31 bin 896 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 196 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 705’e, toplam hasta sayısı ise 533 bin 198’e yükseldi.