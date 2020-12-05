Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 31 bin 896 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 5 Aralık’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 128’i semptomatik olmak üzere toplam 31 bin 896 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 196 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 705’e, toplam hasta sayısı ise 533 bin 198’e yükseldi.