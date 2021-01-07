Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 12 bin 171 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 7 Ocak’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 370’i semptomatik olmak üzere toplam 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 194 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 264’e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 296 bin 102’ye yükseldi.