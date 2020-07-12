Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti

Türkiye ‘de 12 Temmuz tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1012 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 212 bin 993’e yükseldi. 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle de toplam vefat sayısı 5 bin 363 oldu. Tedavisi tamamlanan 1298 hasta ise taburcu oldu.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre, Türkiye’de son 24 saatte 1012 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 212 bin 993, can kaybı 5 bin 363 oldu.

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs salgını nedeniyle 19 vatandaşımız son 24 saat içinde hayatını kaybetti. Salgının Türkiye’de görüldüğü tarihten bu yana vefat eden hasta sayısı ise 5 bin 363 oldu.

BİN 298 KİŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Koronavirüs tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı ise bin 298 oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 194 bin 515’e yükseldi. Öte yandan bin 298 hastanın tedavisi yoğun bakım servislerinde devam ederken 409 hasta ise solunum cihazına bağlı olduğu görüldü.

TEST SAYISI 45 BİNİN ÜZERİNDE

Ülkemizde korona belirtisi görülen 45 bin 232 kişiye son 24 saatte test yapılırken toplam test sayısı ise 3 milyon 975 bin 455’i buldu.

“TEDBİRLERE DAHA FAZLA UYALIM”

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım” dedi.