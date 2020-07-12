Hatayspor Süper Lig’e çıktı

Türkiye ‘de Süper Lig’e çıkan ilk takım belli oldu. TFF 1. Lig’de deplasmanda Adanaspor’u 2-1 mağlup eden Hatayspor, bitime 1 hafta kala Süper Lig’e yükseldi.
Hatayspor, 89’da Yusuf ile galibiyet golünü atarak maçı 2-1 kazandı ve Süper Lig’e yükseldi.
Hatayspor futbol takımı, 78’de Helder Barbosa ile beraberliği sağladı. Adanaspor’da Emeka Friday Eze, 85’de doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı ve ev sahibi ekip 9 kişi kaldı.
Adanaspor, 59’da Roni ile öne geçti. Ayrıca ev sahibi ekipte Umut Sözen, 54’te ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.
Ülkemizdede coşkuyla kutlandı
Ülkemizde yaşayan Hatayspor taraftarları da Süper Lig’e çıkan takımlarını büyük bir coşkuyla kutladı. Araçlı uzun konvoylar halinde kutlama yapan taraftarlar bayraklar eşliğinde sevinç gösterilerinde bulundu.