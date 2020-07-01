Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti

Türkiye‘de koronavirüs vaka sayıları azalmaya devam ediyor. 1 Temmuz’da açıklanan verilere göre; 1192 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 201 bin 98’e yükseldi. 19 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 5 bin 150’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. 1 Temmuz’da açıklanan 24 saatlik verilere göre; 52 bin 313 test yapıldı ve 1192 yeni vaka tespit edildi. 19 kişi ise hayatını kaybetti. Böylelikle, Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 150’ye, toplam vaka sayısı ise 201 bin 98’e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 163 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2 bin 311 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 175 bin 422’ye yükselmiş oldu. Toplam test sayısı 3 milyon 433 bin 963, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 362, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise bin 35 oldu.