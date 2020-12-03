Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 32 bin 381 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 3 Aralık açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 511’i semptomatik olmak üzere toplam 32 bin 381 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 187 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 316’ya, toplam hasta sayısı ise 520 bin 167’ye yükseldi.