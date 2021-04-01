Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 1 Nisan’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1424’ü semptomatik olmak üzere toplam 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 176 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 713’e toplam vaka sayısı ise 3 milyon 357 bin 988’e yükseldi.