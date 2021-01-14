Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 170 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 14 Ocak’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 958’i semptomatik olmak üzere toplam 8 bin 962 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 170 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 495’e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 364 bin 801’e yükseldi.