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Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti

26 Temmuz 2020
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Türkiye‘de vaka ve ölüm sayısı düne göre arttı. Son 24 saatlik verilere göre, 927 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 226 bin 100’e yükseldi. 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle de toplam vefat sayısı 5 bin 613’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. 26 Temmuz’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 40 bin 16 test yapıldı ve 927 yeni vaka tespit edildi. 17 kişi ise hayatını kaybetti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 613’e, toplam vaka sayısı ise 226 bin 100’e yükseldi.

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İYİLEŞEN HASTA SAYISI 210 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 10 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 209 bin 487’ye yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 572 bin 688, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 382, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise bin 249 oldu.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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