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Inter’li Antonio Conte’den Messi transferi için ilginç sözler

26 Temmuz 2020
Inter, futbol, Lionel Messi, Antonio Conte, Serie A

Inter’e transfer olacağı iddia edilen Barcelonalı Lionel Messi ile ilgili, İtalyan kulübünün teknik direktörü Antonio Conte, “Bu yalan haberlere inanmayın. Messi, Inter’e fantezi futbol oyununda bile gelmez” dedi.

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, Barcelona’nın süper yıldızı Lionel Messi için çıkan transfer iddiaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Inter, futbol, Lionel Messi, Antonio Conte, Serie A

“BU YALAN HABERLERE İNANMAYIN”

Deneyimli Teknik Direktör Messi transferi için, “Onun hakkında çıkan iddialar tamamen yalan. Bu yalan haberlere inanmayın. Messi, Inter’e fantezi futbol oyununda bile gelmez” ifadelerini kullandı.

SERİE A’DA İKİNCİ SIRADA

Antonio Conte’nin takımı Inter, Serie A’da 36 maç sonunda 76 puanla 2. sırada yer alıyor.


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