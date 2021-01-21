Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye‘nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 21 Ocak’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 743’ü semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 289 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 153 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 640’a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 412 bin 505’e yükseldi.