Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 152 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 31 Mart’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1401’i semptomatik olmak üzere toplam 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 152 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 537’ye toplam vaka sayısı ise 3 milyon 317 bin 182’ye yükseldi.