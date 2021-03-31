Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 152 kişi vefat etti

Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları bugün yine rekor kırdı. 31 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1401’i semptomatik olmak üzere 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 317 bin 182’ye yükseldi. Vefat sayısı 152 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 19 bin 193 oldu. Vaka sayılarındaki en yüksek rakam, dün 37 bin 303 olarak kaydedilmişti.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 31 Mart’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1401’i semptomatik olmak üzere toplam 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 152 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 537’ye toplam vaka sayısı ise 3 milyon 317 bin 182’ye yükseldi.