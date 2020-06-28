Türkiye

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü

28 Haziran 2020
Türkiye, vaka, test, koronavirüs, covid 19, ölüm


Türkiye‘de vakalar düne göre azaldı. 28 Haziran’da açıklanan 24 saatlik verilere göre 15 kişinin hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 5 bin 97’e yükseldi. 1356 yeni vakayla toplam vaka sayısı 197 bin 239 oldu.

1 Haziran’dan itibaren koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçen ülkemizde vaka sayısındaki artış düne göre azaldı. Bugün açıklanan 28 Haziran verilerine göre son 24 saatte 1356 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 197 bin 239’a çıktı.

15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs salgını nedeniyle 15 vatandaşımız ise son 24 saat içinde hayatını kaybetti. Salgının Türkiye’de görüldüğü tarihten bu yana vefat eden hasta sayısı ise 5 bin 97 oldu.

TEST SAYISI 48 BİNİN ÜZERİNDE

Ülkemizde korona belirtisi görülen 48 bin 309 kişiye son 24 saatte test yapılırken toplam test sayısı ise 3 milyon 280 bin 144’ü buldu.

1413 KİŞİ İYİLEŞTİ

Korona tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı ise 1413 oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 170 bin 595’e yükseldi. Öte yandan 996 hastanın tedavisi yoğun bakım servislerinde devam ederken 381 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

“YAZ, REHAVETE NEDEN OLMAMALI”

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı” ifadelerini kullandı.


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