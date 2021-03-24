Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 146 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye‘nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 24 Mart’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1142’si semptomatik olmak üzere toplam 29 bin 762 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 146 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 462’ye, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 91 bin 2822’ye yükseldi.