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Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 144 kişi vefat etti

23 Ocak 2021
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Türkiye’de korona vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 23 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 723’ü semptomatik olmak üzere 5 bin 856 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 424 bin 328’e yükseldi. Vefat sayısı 144 artarak 24 bin 933’e çıktı. Ağır hasta sayısı ise 3 ay önceki seviyeye geriledi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye‘nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 23 Ocak’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 723’ü semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 856 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 144 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye‘de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 933’e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 424 bin 328’e yükseldi.





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23 Ocak 2021


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