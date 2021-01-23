Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 144 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye‘nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 23 Ocak’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 723’ü semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 856 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 144 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye‘de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 933’e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 424 bin 328’e yükseldi.