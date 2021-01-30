Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 30 Ocak’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 658’i semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 871 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 129 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 865’e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 470 bin 901’e yükseldi.