Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 122 kişi vefat etti

Türkiye’de koronavirüs vaka sayılarındaki artış durdurulamıyor. 4 Ağustos’ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 26 bin 822 vaka tespit edilirken vefat sayısı ise 122 oldu. İyileşen hasta sayısı 6 bin 96 olurken toplam 262 bin 48 test yapıldı. Vaka artış hızıyla ilgili uyarı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde” dedi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 4 Ağustos’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 26 bin 822 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 122 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 96 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 262 bin 48 olarak belirlendi.