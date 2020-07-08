SürmanşetTürkiye

Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı

8 Temmuz 2020
koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif, Türkiye

Türkiye‘de vaka ve vefat sayıları düne göre azaldı. Son 24 saatlik verilere göre; 1041 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 208 bin 938’e yükseldi. 22 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 5 bin 282’ye yükseldi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Temmuz Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. Buna göre; son 24 saatte 49 bin 302 test yapıldı ve 1041 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs tedavisi gören 22 kişi ise hayatını kaybetti. Açıklanan son verilerin ardından Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 282’ye, toplam vaka sayısı ise 208 bin 938’e yükseldi.

koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif, Türkiye

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 187 BİNE YAKLAŞTI

Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre; son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2 bin 219 hasta daha taburcu oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 187 bin 511 oldu. Toplam entübe hasta sayısı 406, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ise 1172 oldu. Toplam test sayısı ise 3 milyon 782 bin 520’ye yükseldi.

“YENİ VAKALAR BAZI İLLERDE YOĞUNLAŞMAKTADIR”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarını açıkladığı paylaşımında, “Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır” ifadelerini kullandı.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Kalkanlı için yol haritası belirleniyor

Kalkanlı için yol haritası belirleniyor

7 Temmuz 2020
Photo of 3 yaşındaki kuzenine canlı yayında sigara içiren kişi yakalandı

3 yaşındaki kuzenine canlı yayında sigara içiren kişi yakalandı

7 Temmuz 2020
Photo of ABD’de vaka sayısı 3 milyonu geçti

ABD’de vaka sayısı 3 milyonu geçti

7 Temmuz 2020
Photo of Memur-Sen: Enflasyonun Türkiye’den düşük çıkması düşündürücü

Memur-Sen: Enflasyonun Türkiye’den düşük çıkması düşündürücü

7 Temmuz 2020
Photo of 2020 yılının kayıplarının karşılanmasının, 2 yıla ihtiyaç var

2020 yılının kayıplarının karşılanmasının, 2 yıla ihtiyaç var

7 Temmuz 2020
Photo of City Park Homes projesi emlakçıların da yeni gözdesi

City Park Homes projesi emlakçıların da yeni gözdesi

7 Temmuz 2020
Photo of 14 kişilik minibüste 42 yolcu

14 kişilik minibüste 42 yolcu

7 Temmuz 2020
Photo of İspanya’da yapılan bir araştırma sürü bağışıklığı tezini çürüttü

İspanya’da yapılan bir araştırma sürü bağışıklığı tezini çürüttü

7 Temmuz 2020
Photo of BM: Her yıl 2 milyon kişi zoonotik hastalıklar nedeniyle ölüyor

BM: Her yıl 2 milyon kişi zoonotik hastalıklar nedeniyle ölüyor

7 Temmuz 2020
Photo of Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu

Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu

7 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı