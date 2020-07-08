Kıbrıs

Muhaceret Dairesi açıkladı

8 Temmuz 2020
Muhaceret Dairesi, KKTC, turist, ceza, Covid-19, salgın, İkamet İzinleri ve Vizeler

Muhaceret Dairesi, KKTC’de vize ile bulunan yabancılara yönelik duyuru yayımladı.

Duyuruda; Covid-19 nedeniyle, KKTC’ye turist vizesi ile gelip 13 Mart 2020 tarihinden sonra vize süreleri dolan yabancılar için Covid-19 salgını sürecinde Fasıl 105, Yabancılar ve Muhaceret Yasasının 20’nci maddesi altında yapılan İkamet İzinleri ve Vizeler (Değişiklik) Tüzüğü’nde değişiklik yapıldığı ve KKTC’ye vizeli giriş yapmış yabancı uyruklulara verilen sürenin, 13 Mart 2020-11 Temmuz 2020 tarihleri arası 120 gün uzatıldığı anımsatıldı.

Covid-19 salgın sürecinin halen devam etmesi sebebiyle daha önce tüzük kapsamında bu kişilere verilen vize süresi 10 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Bu bağlamda vize süresi dolan yabancılar, 13 Mart 2020- 10 Ağustos 2020 tarihleri arası cezaya düşmeyecek ve yetkili makamdan izinli sayılacaklar.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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