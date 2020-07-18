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Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı

18 Temmuz 2020
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Türkiye ‘de Son 24 saatlik koronavirüs verilerine göre, 18 Temmuz’da, 918 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 218 bin 717’ye yükseldi. 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle de toplam vefat sayısı 5 bin 475’e yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. 18 Temmuz’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 40 bin 943 test yapıldı ve 918 yeni vaka tespit edildi. 17 kişi ise hayatını kaybetti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 475’e, toplam vaka sayısı ise 218 bin 717’ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 200 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 179 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 201 bin 13’e yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 232 bin 67, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 394, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise bin 231 oldu.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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