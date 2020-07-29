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Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı

29 Temmuz 2020
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Türkiye‘de 24 saatlik verilere göre; koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 14 olarak gerçekleşti ve toplam vefat sayısı 5 bin 659’a yükseldi. 942 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 228 bin 924’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. 29 Temmuz’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 45 bin 712 test yapıldı ve 942 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 14 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 659’a, toplam vaka sayısı ise 228 bin 924’a yükseldi.

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İYİLEŞEN HASTA SAYISI 212 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 996 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 212 bin 557’ye yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 711 bin 95, ağır hasta sayısı 542, hastalarda zatürre oranı yüzde 9,4 oldu.


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