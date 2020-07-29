FutbolSpor

Finalin adı: YAK-MTG

29 Temmuz 2020

Kupa yarı finalinde Girne’de 90.dakikada attığı golle Doğan karşısında 1-0 öne geçen MTG, 15’er dakikalık iki uzatma devresinde 2-1 üstünlük sağladı ve adını finale yazdırdı.

Futbolda Nicosia Group Kıbrıs Kupası yarı final rövanş ikinci maçında Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü Girne’de karşı karşıya geldi.

Yarı final rövanş ilk maçında dün, Türk Ocağı’nı 0-0’ın rövanşında 4-1 mağlup eden Yenicami ilk finale çıkan takım olmuştu.

 

Bu akşam yine Girne’de oynanan yarı final rövanş ikinci maçında Doğan Türk Birliği, lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile karşılaştı. Mağusa’daki ilk maçı 1-0 kazanan Doğan, 90.dakikaya 0-0 beraberlikle girdiği Girne’deki rövanş maçında 90+da yediği  golle normal süreyi 1-0 mağlup kapatarak maç uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarını 2-1 galip kapatan son lig şampiyonu MTG adını finale yazdırmayı başardı.

 

Maçta MTG’nin gollerini 90’da Şenol, 94’te Peter Ebi atarken, Doğan’ın tek golü 92’de Rasaq’dan geldi.

 

Nicosia Group Kıbrıs Kupası finalinde Yenicami ile Mağusa Türk Gücü 7 Ağustos Cuma saat 20:00’da Atatürk Stadı’nda şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.


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