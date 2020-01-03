EkonomiTürkiye

Türkiye’de enflasyon 2019’da %11,84 oldu

3 Ocak 2020

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon Aralık 2019’da yüzde olarak gerçekleşti.

Reuters anketinde beklenti enflasyonun yüzde 11,56 olacağı yönündeydi.

Merkez Bankası’nın ise yılsonu için enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesindeydi.

Tüketici fiyat endeksindeki artış aylık bazda ise Kasım 2019’a göre yüzde 0,69 oldu.

2018’de enflasyonda yaşanan hızlı yükseliş, 2019’da enflasyonun baz etkisi nedeniyle düşük seyretmesine yol açmıştı. Ancak bu baz etkisinin Ekim ayından itibaren ortandan kaybolmasıyla enflasyon yeniden yükselişe geçmiş durumda.



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