Türkiye’de enflasyon 2019’da %11,84 oldu

Tüketici fiyat endeksindeki artış aylık bazda ise Kasım 2019’a göre yüzde 0,69 oldu.

2018’de enflasyonda yaşanan hızlı yükseliş, 2019’da enflasyonun baz etkisi nedeniyle düşük seyretmesine yol açmıştı. Ancak bu baz etkisinin Ekim ayından itibaren ortandan kaybolmasıyla enflasyon yeniden yükselişe geçmiş durumda.