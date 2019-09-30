Türkiye’de elektriğe zam geldi

Elektrik fiyatı,Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) bugün saat 13:00’da yaptığı toplantının ardından zamlandı.

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre maliyet artışlarının değerlendirildiği toplantıda 1 Ekim itibarıyla elektrik fiyatının konut, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14.90 artmasına karar verildi. Yeni tarifenin, olağanüstü bir gelişme olmadığı takdirde 31 Aralık 2019 tarihine kadar olan üç aylık dönemde geçerli olması bekleniyor.