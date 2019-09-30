Türkiye

Türkiye’de elektriğe zam geldi

30 Eylül 2019

Türkiye’de, elektriğe yarından itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Buna göre, elektrik fiyatları konut, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14.90 zamlanacak. Toptan elektrikte fiyat ise yüzde 7 artışla 20.5 kuruşla 35 kuruşa çıkacak.

Elektrik fiyatı,Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) bugün saat 13:00’da yaptığı toplantının ardından zamlandı. 

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre maliyet artışlarının değerlendirildiği toplantıda 1 Ekim itibarıyla elektrik fiyatının konut, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14.90 artmasına karar verildi. Yeni tarifenin, olağanüstü bir gelişme olmadığı takdirde 31 Aralık 2019 tarihine kadar olan üç aylık dönemde geçerli olması bekleniyor.

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