Ivanka Trump ‘Güç, benim ailemde güçlüdür’ dedi, Mark Hamill ‘Sizde güçlü olan sahtekarlık’ diye düzeltti

ABD’de azil süreciyle boğuşan Başkan Donald Trump’ın kızı Ivanka’nın Yıldız Savaşları’nın meşhur sloganıyla yaptığı paylaşıma, Luke Skywalker kayıtsız kalmadı: ‘Force’ (güç) diye yanlış yazmışsın, ‘fraud’ (sahtekarlık) diyecektin.

ABD’de bir istihbaratçı tarafından resmen ihbar edilmesinin ardından Temsilciler Meclisi’nde azil soruşturmasına konu olan Başkan Donald Trump zor günler geçirirken, kızı Ivanka’dan efsane film dizisi Star Wars’ın (Yıldız Savaşları) bir sloganına atıfla “Güç bizim ailede” mesajı geldi.

Ivanka Trump Twitter hesabından kocası Jared Kushner ile 3 çocuğunun yer aldığı fotoğraf paylaştı. Çocuklardan birinin Yıldız Savaşları askerlerinin kostümünü giydiği görülürken, Ivanka da serinin “May the force be with you” (Güç sizinle olsun) sloganına atıfla ekledi:

“The Force is strong in my family” (Güç, benim ailemde güçlüdür).

The Force is strong in my family. ⭐️ pic.twitter.com/oT0jFfy5Lb — Ivanka Trump (@IvankaTrump) September 29, 2019

Trump’a yöneltilen eleştiri çığında kızı Ivanka’yı danışman, eşi Kushner’i başdanışman olarak Beyaz Saray’da görevlendirmesinin de ayrı bir yeri var.

Dolayısıyla Yıldız Savaşları’nın temel karakterlerinden Luke Skywalker’ı canlandıran Mark Hamill, bir Trump muhalifi olarak, Ivanka’nın tweetine kayıtsız kalmadı.

JUST IN: YES!!! 👏 Mark Hamill, who played Luke Skywalker in the “Star Wars” franchise, took a metaphorical lightsaber to a post Ivanka Trump shared on Twitter in which she said the “force is strong” in her family, telling her: “You misspelled ‘Fraud.… https://t.co/VxAK9nbKqO pic.twitter.com/W52AP4oMym — OD Action (@ODAction_News) September 30, 2019

“‘Fraud’ (sahtekarlık) kelimesini yanlış yazmışsın” diye tweetleyen ünlü aktör, Ivanka’nın ‘force’ yerine aslında ‘fraud’ (sahtekarlık) yazması gerektiğini ima etti.

Twitter kullanıcılarına Trumplar için “Sahtekarlık bizim ailemizde güçlüdür” sözünü esinleyen Hamill, zengin çağrışımları bulunan bir etiketle mesajını tamamladı: ‘#GoForceYourself’.