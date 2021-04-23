Türkiye’de covid-19 nedeniyle 343 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 302 bin 91 Covid-19 testi yapıldı, 49 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 343 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 475 oldu, 60 bin 176 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 970 bin 111’e yükseldi.
Koca: İstanbul’da düşüş var
İstanbul’da il sağlık yöneticileriyle toplantı yapıldığını duyuran TC Sağlık Bakanı Koca, ”İstanbul’da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu” açıklamasını yaptı.
TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul’daki vaka sayılarıyla ilgili bilgi verdi. Koca’nın açıklaması şu şekilde oldu:
”İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız.”