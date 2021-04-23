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Türkiye’de covid-19 nedeniyle 343 can kaybı

23 Nisan 2021
Türkiye’de covid-19





Türkiye’de son 24 saatte 302 bin 91 Covid-19 testi yapıldı, 49 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 343 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 475 oldu, 60 bin 176 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 970 bin 111’e yükseldi.

Koca: İstanbul’da düşüş var

İstanbul’da il sağlık yöneticileriyle toplantı yapıldığını duyuran TC Sağlık Bakanı Koca, ”İstanbul’da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu” açıklamasını yaptı.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul’daki vaka sayılarıyla ilgili bilgi verdi. Koca’nın açıklaması şu şekilde oldu:

”İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız.”





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23 Nisan 2021


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