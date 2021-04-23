DSÖ’den Hindistan endişesi

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Hindistan’da günlük covid-19 vaka sayısının rekor seviyedeki tırmanışından derin endişe duyduklarını söyledi. Koronavirüsün Hindistan varyantının yayılımı da tedirgin ediyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bundan 1 yıl önce COVID-19 salgınına karşı küresel aşı ve tedavi programını (ACT Accelerator) başlattıklarını söyledi.
COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’nın (COVAX) da dahil olduğu ACT Accelerator için bu yıl 19 milyar dolar fona ihtiyaç duyduklarını belirten Ghebreyesus, uluslararası toplumdan destek istedi.