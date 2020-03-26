Türkiye’de corona virüsten can kaybı 75 oldu

Türkiye’de corona virüsten can kaybı 75’e yükseldi, bin 196 yeni tanı ile toplam vaka sayısı 3 bin 629’a ulaştı. Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi.

Koca, corona virüs salgını nedeniyle bugün 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 bin 286 test sonucunda bin 196 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

“ISRARLA TEDBİRLERİ UYGULAMAYA DAVET EDİYORUM”

Bakan Koca’nın paylaşımında, “Test sayımız dün 5.035’ti. bugün 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum” ifadeleri yer aldı.