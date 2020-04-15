Türkiye’de Ceza İnfaz Yasası yürürlüğe girdi, cezaevlerinden tahliyeler başladı

Bazı suçlarda infaz indirimi öngören ve denetimli serbestlik süresinin geçici olarak 3 yıla çıkarılmasına olanak veren yasal düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanması ardından cezaevlerinden tahliyeler başladı. Yasayla koronavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinden izinlerle birlikte yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesi sağlanacak. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı ise 2 milyona yaklaştı. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.