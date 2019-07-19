ManşetTürkiye

Türkiye’de cep telefonunda IMEI kayıt ücreti 1500 TL oldu

Yurt dışından Türkiye'ye getirilen telefon harçlarına zam yapıldı

19 Temmuz 2019

IMEI kayıt ücretleri değişti. 30 Kasım 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kararla 170 TL’den 500 TL’ye çıkan daha sonra Haziran 2019’da 618 liraya yükselen IMEI pasaport kayıt ücretine bir zam daha geldi.

Akıllı telefonları daha ucuz diye yurt dışından satın almayı planlayan kullanıcılara kötü haber geldi. Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile IMEI pasaport kayıt ücreti 618 liradan bin 500 TL’ye çıktı. Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete yayını sonrası yürürlüğe girdi.

Neredeyse 2 kattan daha fazla bir artışın yaşandığı IMEI kayıt ücretinde, 1.500 TL‘lik fiyat etiketi pek çok modeldeki avantajı ortadan kaldıracak. Bu da yurt dışından telefon satın alıp, IMEI kayıt yaptırmayı tercih edenlerin sayısını epey azaltacak gibi gözüküyor.

Etiketler

İlgili Makaleler

Kazanan numara “25813”

19 Temmuz 2019

“Hedef 2 milyon turist, 2 milyar dolar gelir”

18 Temmuz 2019
elektrik kesintisi

Girne’de elektrik kesintisi

18 Temmuz 2019

Özersay: Türkiye’nin garantörlüğü, barışın güvencesi

18 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı