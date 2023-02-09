Türkiye’de bilanço artıyor: 16 bin 170 can kaybı

Kahramanmaraş’ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı. 10 ilde toplam can kaybı 16 bin 170’e yükseldi.

Kahramanmaraş’ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Saat 04.17’deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında oldu.

7,7’lik bu depremin ardından saat 13.24’te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ’da toplam 6 bin 444 bina yıkıldı.

Deprem felaketine ilişkin son durumu TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Şu ana kadar 16 bin 170 vatandaşın hayatını kaybettiği, 64 bin 194 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaşanan depremin ardından 7 gün milli yas ilan edildi. Tüm Türkiye’de okullar 13 Şubat’a kadar ertelendi. Bütün kulüpler, afetten etkilenen bölgelere yardım ulaştırmak için çalışmalara başladı.