Türkiye’de benzine 16 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş indirim yapıldı.

İndirim sonrasında Ankara’da ortalama 5,85 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,69 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 5,79 liradan 5,63 liraya, İzmir’de 5,81 liradan 5,65 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatına en son 25 Ocak’ta 12 kuruş zam yapılmıştı.