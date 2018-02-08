Maliye Bakanlığı’nda taşımacılık sektörünün sorunları konuşuldu

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Fuat Topaloğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) yetkililerini kabul ederek, taşımacılık sektörünün sorunlarını görüştü.

Kar-İş yetkilileri hükümetten sektör için köklü çözümler bulmasını isterken, Maliye Bakanı Denktaş, “Bütçenin geçirilmesi öncelikli hedefimiz… Yeni dönem de iyileştirmelerle ilgili adımlar atılacak” dedi.

TOPALOĞLU: “ÜNİVERSİTELER İÇİN TAŞIMACIK YAPANLARLA, RUM MESLEKTAŞLAR SEKTÖRÜ SEKTEYE UĞRATIYOR”

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde gerçekleşen görüşmede, Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu ve yönetim kurulu üyeleri yeni hükümetin hayırlı olmasını diledi.

Topaloğlu, bu ziyaretle sorunları aktarmak, beklentileri dile getirmek istediklerini söyleyerek, “Öğrenci taşımacılığı tahsilatları, Meclis alt komitesinden geçen İhale Yasası’nın toplu taşımacılıkla ilgili akıbeti ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılması gereken sözleşmelerin hızlandırılması öncelikli konular” dedi.

Üniversiteler için taşımacık yapanlarla, Güney Kıbrıs’tan gelip turist taşımacılığı yapan Rum meslektaşlarının KKTC’deki taşımacılık sektörünü ciddi sekteye uğrattığını dile getiren Topaloğlu, konunun hükümet nezdinde ele alınmasını istedi.

Bürokratik engellerin de artık aşılması gerektiğini kaydeden Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, ülkede toplu taşımacılık sektörünün sürdürülebilir olması için köklü çözümlere ihtiyaç olduğunu, sektörün masaya yatırılması gerektiğini belirterek, “Yeni hükümetten umutluyuz” dedi.

Topaloğlu, yakın geçmişte Denktaş’ın sektöre sağladığı katkılarla rahatladıklarını da belirterek, bunun devamını talep etti.

DENKTAŞ: “BÜTÇENİN GEÇİRİLMESİ ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, yakın geçmişte taşımacılığın güçlenmesi için attıkları adımlara, verdikleri artışa işaret ederek, “Yeni dönem de iyileştirmeler konusunda ciddi adımlar atılacak” açıklamasında bulundu.

Denktaş, bütçenin geçirilmesinin hükümetin önceliği olduğunu vurguladı.