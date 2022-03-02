Türkiye’de Benzin ve motorine zam geliyor

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ile 100 doları aşan ve kademeli olarak yükselen petrol fiyatları 10 dolar birden arttı.

Brent petrolün varil fiyatı bu hafta yüzde 15, bu yıl yüzde 40 değer kazandı.

Bu durum akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.



Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre; 3 Mart Perşembe günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam bekleniyor.

Türkiye’de zam sonrası benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 16,55 TL’den 17,43 TL’ye, Ankara’da 16,65 TL’den 17,53 TL’ye, İzmir’de 16,67 TL’den 17,55 TL’ye yükselecek.

Motorinde ise zam sonrası litre fiyatları İstanbul’da 16,05 TL’den 17,56 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 16,16 TL’den 17,67 TL’ye çıkacak.