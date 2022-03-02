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Türkiye’de Benzin ve motorine zam geliyor

2 Mart 2022
Türkiye akaryakıt fiyatları zam







Türkiye’de bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam bekleniyor.



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2 Mart 2022


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