Türkiye’de Benzin ve motorine zam geliyor

T\u00fcrkiye'de bu gece yar\u0131s\u0131ndan ge\u00e7erli olmak \u00fczere motorine 1 lira 51 kuru\u015f, benzine 88 kuru\u015f zam bekleniyor.\r\n\r\n\r\nRusya'n\u0131n\u00a0Ukrayna'ya sald\u0131r\u0131s\u0131 ile 100 dolar\u0131 a\u015fan ve kademeli olarak y\u00fckselen petrol fiyatlar\u0131 10 dolar birden artt\u0131.\r\nBrent petrol\u00fcn varil fiyat\u0131 bu hafta y\u00fczde 15, bu y\u0131l y\u00fczde 40 de\u011fer kazand\u0131.\r\n\r\nBu durum akaryak\u0131t fiyatlar\u0131na da yans\u0131yor.\r\nSekt\u00f6r yetkililerinden al\u0131nan bilgiye g\u00f6re;\u00a03 Mart Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc itibar\u0131yla\u00a0pompa fiyatlar\u0131na yans\u0131yacak \u015fekilde\u00a0motorine 1 lira 51 kuru\u015f, benzine 88 kuru\u015f zam bekleniyor.\r\nT\u00fcrkiye'de zam\u00a0sonras\u0131 benzinin litre fiyat\u0131 yakla\u015f\u0131k olarak \u0130stanbul\u2019da 16,55 TL\u2019den 17,43 TL\u2019ye, Ankara\u2019da 16,65 TL\u2019den 17,53 TL\u2019ye, \u0130zmir\u2019de 16,67 TL\u2019den 17,55 TL\u2019ye y\u00fckselecek.\r\n\r\nMotorinde ise zam sonras\u0131 litre fiyatlar\u0131 \u0130stanbul\u2019da 16,05 TL\u2019den 17,56 TL\u2019ye, Ankara\u2019da ve \u0130zmir\u2019de 16,16 TL\u2019den 17,67 TL\u2019ye \u00e7\u0131kacak.\r\n\r\n