Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları: 2 binden fazla sivil öldü

Ukrayna’da Rusya’nın saldırıları sonucu 2 binden fazla sivil hayatını kaybetti.
Rusya Ukrayna’ya saldırmaya devam ediyor.
Başkent Kiev ve Harkiv olmak üzere Ukrayna’nın şehirlerine bombamdırman sürüyor.
Ukrayna’dan sivil ölümlerine yeni bir açıklama geldi ve Rusya’nın saldırıları sonucu 2 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini duyuruldu.
Sağlık Bakanlığı: Tıbbi yardım için insanı koridor açmaya çalışıyoruz
Ukrayna Sağlık Bakanı hastanelere ve eczaneleri tıbbi yapdımda zorluklar yaşadıklarını söyledi.