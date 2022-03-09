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Türkiye

Türkiye’de benzin ve motorine yine zam

9 Mart 2022
Türkiye'de benzin zam







Türkiye’de bu geceden itibaren motorine 2 lira 25 kuruş, benzine 79 kuruş zam bekleniyor. Böylece akaryakıt fiyatları art arda 7 gün zamlanmış olacak. Motorinin litre fiyatı bu gece 25 TL’yi aşacak.



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9 Mart 2022


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