Türkiye’de benzin ve motorine yine zam

T\u00fcrkiye'de bu geceden itibaren motorine 2 lira 25 kuru\u015f, benzine 79 kuru\u015f zam bekleniyor. B\u00f6ylece akaryak\u0131t fiyatlar\u0131 art arda 7 g\u00fcn zamlanm\u0131\u015f olacak. Motorinin litre fiyat\u0131 bu gece 25 TL'yi a\u015facak.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nRusya\u2019n\u0131n Ukrayna\u2019y\u0131 i\u015fgali, al\u0131nan sert yapt\u0131r\u0131m kararlar\u0131 ve dolar kurundaki art\u0131\u015flar, akaryak\u0131tta zam ya\u011fmurunu beraberinde getiriyor.\r\n\r\nS\u00f6zc\u00fc'n\u00fcn sekt\u00f6r kaynaklar\u0131ndan aktard\u0131\u011f\u0131 bilgiye g\u00f6re, bu gece yar\u0131s\u0131ndan itibaren ge\u00e7erli olmak \u00fczere benzine 79 kuru\u015f, motorine 2 lira 25 kuru\u015f zam bekleniyor.\r\n\r\nBu geceki zamla birlikte, akaryak\u0131t fiyatlar\u0131 pe\u015f pe\u015fe 7 g\u00fcn zamlanm\u0131\u015f olacak.\r\nMOTOR\u0130N 25 TL\u2019Y\u0130 A\u015eIYOR\r\nBu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyat\u0131 yakla\u015f\u0131k olarak \u0130stanbul\u2019da 21,14 TL\u2019ye, Ankara\u2019da 22,24 TL\u2019ye, \u0130zmir\u2019de 22,26 TL\u2019ye y\u00fckselecek.\r\n\r\nMotorinin litre fiyat\u0131 ise yakla\u015f\u0131k olarak \u0130stanbul\u2019da 25,06 TL\u2019ye, Ankara ve \u0130zmir\u2019de 25,17 TL\u2019ye y\u00fckselecek.\r\n\r\n\r\n\r\n