BM Ukrayna’dan ayrılan mülteci sayısını açıkladı

Rusya-Ukrayna savaşının ardından on binlerce sivilin Ukrayna’dan ayrılışı sürüyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği bugünkü rakamı açıkladı.

BM Ukraynadan ayrılan mülteci sayısının bugün muhtemelen 2.1-2.2 oldugunu bildirdi.

Mülteciler Yüksek Komiserliği bu sayının artışının durmayacağının da altını çizdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Stockholm ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında, tartışmalar yerine “Şimdi sınırda yardım etmeye çalışmanın zamanı” dedi.

Grandi AB üyesi olmayan Moldova’nın da mavcut durumda çok savunmasız olduğunun altını çizdi.