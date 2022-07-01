Türkiye’de asgari ücret zammı belli oldu

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç sona erdi.

İlk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına dün de basına kapalı olarak devam etti.

Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ enflasyon oranında bir artış talep ederken, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işletmelerin içerinde bulunduğu koşulların da göz önünde bulundurularak dengeli bir artış yapılmasını istedi.

Komisyonun dünkü çalışmalarını tamamlamasının ardından, yeni asgari ücret bugün belirlendi.

Asgari ücret ara zammı açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi’nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile birlikte açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’muz çalışmalarını yaptı, emekçilerimizi enflasyona karşı dün koruduğumuz gibi bugün de koruyacağız” dedi.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, “Asgari ücret bir başlangıç hedefidir. Belirlenen rakamın üzerine çıkma imkanı olan işletmelerimize üzerine çıkılmasını istirham ediyorum. Tüm çalışanlarının ücretlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından vergi alınmaması konusu devam edecek” diye konuştu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, “Umarım bugünkü rakam toplumu memnun edecek bir rakam olur” şeklinde konuştu.

“Enflasyon sadece ülkemizin değil tüm dünyanın en öncelikli sorunudur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara kendi geliştirdiği bir programı uygulamaktadır. Bu program başarıyla yürütülürken salgın ve savaş sebebiyle olumsuz sonuçlar doğurdu. Yeni durumun en somut, olumsuz sonuçlarını kurdaki ve enflasyondaki yükseliş olarak yaşadık. Esasen enflasyon sadece ülkemizin değil, gelişmiş devletler başta olmak üzere tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Bizim kendi gerçeklerimiz ve alışkanlıklarımız sebebiyle ülkemizde enflasyon rakamları elbette farklı tezahür etmektedir. Ancak fiyat artışlarının oranları değişik olsa da ekonomik işleyişe ve insanların hayatlarına olan etkisi aynıdır. Bu anlayışla dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken asıl dikkatimizi ve önceliğimizi kendi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne verdik, veriyoruz.

Yaklaşık 4 yıldır uyguladığımız ekonomik programda da önceliğimiz hep insanların işleri, aşları, huzurları, umutlarının korunması ve geliştirilmesi oldu. Bunu da bir yandan ülkemizi terör örgütlerinin tasallutundan kalıcı şekilde kurtararak diğer yandan da yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esasına dayalı Türkiye Ekonomi Programı’yla yapıyoruz. Hamdolsun, terörle mücadelede çok iyi bir seviyeye geldik. Ekonomi programımızı da kararlılıkla uygulayarak ülkemizi bu küresel fırtınadan en az kayıp ve en fazla kazanımla çıkartmanın gayreti içindeyiz. Salgın döneminde bu yaklaşımın faydalarını kendimizi dünyadan pozitif yönde ayrıştırarak gördük.

Karadeniz’in kuzeyindeki savaşın başından beri de tüm taraflarla diyaloğu, iş birliğini, barışa katkı vermeyi hedefleyen politikamızla ülkemizi bu büyük güvenlik krizinden de yine pozitif yönde ayrıştırmayı başardık. Tabii tüm bunları yaparken vatandaşlarımızın günlük hayatlarında fahiş fiyat artışları ve enflasyon sebebiyle yaşadığı sıkıntıları asla görmezden gelmedik.

Kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 40’ın üzerinde artış

Ancak geçtiğimiz aralık-ocak aylarının enflasyonda yol açtığı kamburun bu artışların bir süre sonra yetersiz kalmasına sebep olduğunu da tespit ettik. Bunun üzerine arkadaşlarımızdan hemen gereken hazırlıkları yapmaya başlamalarını istedik. Kamu çalışanlarımızın ve tüm emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40’ın üzerinde bir enflasyon farkı, artışı zaten yapılacak. Asgari ücretlilerimizin de kayıplarını telafi etmek gerektiğini gördük. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız talimatımızla hemen Asgari Ücret Komisyonunu toplantıya çağırdı. Bakanlığımızın tüm taraflarla görüş ve anlayış birliği içinde yürüttüğü çalışma sonunda yeni bir asgari ücret rakamı belirledik.

“Yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz”

Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir. Yeni asgari ücretin tüm çalışanlarımıza ve geliri buna endeksli tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. Asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulamasıyla kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır.

“Asıl artış yılbaşında olacak”

Biraz önce de vurguladığım gibi bu bir ara artış. Asıl asgari ücret tespitini inşallah yıl başında yeniden gerçekleştireceğiz. Diğer yandan, yılbaşında devreye aldığımız asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulaması sebebiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır. Bu artışın da faydalanacak herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah Türkiye büyüdükçe, geliştikçe, hedeflerine doğru ilerledikçe, kazandıkça elindeki imkanları milletin her bir ferdiyle paylaşmayı sürdürecektir.