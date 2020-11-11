Türkiye’de 81 ilin tamamında kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı

İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği koronavirüs genelgesinde tüm illerde cadde ve sokaklarda sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi.

BİRÇOK TEDBİR KARARI UYGULAMAYA GEÇİRİLDİ

Genelgede, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

TÜM DÜNYADA ARTIŞ YAŞANIYOR

Genelgede, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (KOVİD-19) salgınının yayılımında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı ifade edildi. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği belirtildi.

EK TEDBİRLER GELDİ

Genelgede, Türkiye’de içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlendiği hatırlatılarak, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınması gereken yeni ek tedbirler sıralandı:

İLGİLİ KARAR, MASKELER DOĞRU KULLANILMADIĞI İÇİN ALINDI

Daha önce valiliklere gönderilen genelge ile meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirilmişti. Ancak özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görüldü. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşıyor.

KARAR TÜM İLLERDE UYGULANACAK

Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren tüm illerde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN SOKAĞA ÇIKMA DURUMU İL BAZLI BELİRLENECEK

Yine daha önce illere gönderilen genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesi gerekiyordu. Bu doğrultuda Valilerce; koronavirüs salgınının illerindeki seyri anlık olarak takip edilerek, hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00­-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar alınacak.