Türkiye’de 7 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye‘nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 7 Kasım’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2483 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 81 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 803’e, toplam vaka sayısı ise 391 bin 739’a yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1928 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1928 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 336 bin 221’e yükseldi. Toplam test sayısı 14 milyon 985 bin 867, ağır hasta sayısı ise 2730’a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.7 oldu.